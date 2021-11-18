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Общество18 ноября 2021 16:14

Здание Михайловского манежа Петербурга готовят к реставрации

Крышу и чердаки выставочного зала отремонтируют за 85,5 миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Здание Михайловского манежа Петербурга отреставрируют за 85,5 млн рублей

Здание Михайловского манежа Петербурга отреставрируют за 85,5 млн рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге готовят к реставрации здание Михайловского манежа, который находится на Манежной площади. Историческому выставочному центру предстоит ремонт кровли и двух чердачных помещений. Конкурс на поиск подрядчика появился на портале госзакупок 17 ноября 2021 года.

- Подрядчику предстоит реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем; реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей, - говорится в документе к заявке.

Также работники должны будут восстановить декоративно-художественные покраски, штукатурные отделки, архитектурно-лепной декор. Все работы будут проходить под контролем, так как здание является памятником культурного наследия.

Прием заявок продлится до 9 ноября. На работы выделено более 85,5 миллионов рублей.