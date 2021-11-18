Здание Михайловского манежа Петербурга готовят к реставрации

Здание Михайловского манежа Петербурга отреставрируют за 85,5 млн рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге готовят к реставрации здание Михайловского манежа, который находится на Манежной площади. Историческому выставочному центру предстоит ремонт кровли и двух чердачных помещений. Конкурс на поиск подрядчика появился на портале госзакупок 17 ноября 2021 года.

- Подрядчику предстоит реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем; реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей, - говорится в документе к заявке.

Также работники должны будут восстановить декоративно-художественные покраски, штукатурные отделки, архитектурно-лепной декор. Все работы будут проходить под контролем, так как здание является памятником культурного наследия.

Прием заявок продлится до 9 ноября. На работы выделено более 85,5 миллионов рублей.