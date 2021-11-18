Ленобласть предложила создать базу данных нуждающихся в улучшении жилищных условий

Базу данных "Жилье" для нуждающихся в новом доме могут создать в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил создать базу данных о тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предварительное название информационной системы – «Жилье». Чиновники Министерства строительства РФ обсудят инициативу на федеральном уровне. По словам Дрозденко, в крупных городах расселять аварийное жилье вполне легко, трудно сделать это на масштабных территориях, где жилье строили для поддержки крупных заводов в XX веке.

- Информационная система объединит сведения о тех, кто уже получил поддержку, автоматизирует подготовку статистических данных и позволит спланировать строительство социального жилья в регионе. Соответствующее поручение я дал своим коллегам, - цитируют губернатора Ленобласти в пресс-службе регионального правительства.

Как считает Дрозденко, база данных хорошо зарекомендует себя на федеральном уровне, чтобы регионы могли обмениваться информацией и куда лучше планировать строительство домов. Например, в условной новостройке можно предоставить квартиры для расселения аварийного жилья, а также детям-сиротам и другим «очередникам».

- Глава региона также предложил разработать нормативы автоматической передачи земель общего пользования в собственность ТСЖ при создании коттеджных поселков, - отмечают в пресс-службе правительства.

Инициатива выглядит логичной, ведь ее реализация позволит предотвратить различные конфликтные ситуации между собственниками земли. Допустим, при установке шлагбаумов.

К слову, в 2021 году в Ленобласти ввели в эксплуатацию шесть многоквартирных домов в рамках расселения аварийного жилья. Туда готовятся въехать жители из шести поселений, это примерно 2 тысячи человек.