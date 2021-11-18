Три новых детских сада появятся в Мурино в ближайшие два месяца

Ситуация с социальной инфраструктурой в городе понемногу налаживается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Мурино уже в ближайшие два месяца заработают три новых детских сада. Они уже построены, осталось только дождаться, пока застройщики передадут их администрации Всеволожского муниципального района, где находится Мурино. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщил областной комитет по образованию.

- Речь идет о трех детских садиках на улице Екатерининской, дома 8 и 10, а также на Ручьевском проспекте, в жилом комплексе ID Murino, - отмечают в ведомстве. – Ожидаемый срок их передачи и открытия для детей – декабрь 2021-январь 2022 года.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как живет страдающий от нехватки социальной инфраструктуры город Мурино, который сами жители называют огромным бетонным гетто, и почему правительство Ленинградской области не спешит решать многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются муринцы.