Полиция Петербурга заявила, что не получала жалоб на задержание 14-летней девочки

В полиции Петербурга прокомментировали задержание 14-летней девочки за нарушение ПДД. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Петербурга прокомментировала резонансное задержание 14-летней девочки в Калининском районе. Напомним, сотрудники МВД силой пытались усадить в служебную машину школьницу, пойманную на нарушении правил ПДД. Проверку по факту инцидента организовала Уполномоченная по правам ребенка Анна Митянина. В полиции заверяют, что жалоб на действия сотрудников не поступало.

- Сотрудник полиции остановил девушку за грубое нарушение ПДД, потенциально создавшее аварийную ситуацию. Полицейский представился и сообщил о нарушении, а также сказал, что ее привлекут к административной ответственности. При этом нарушительница сообщить свои персональные данные и предъявить паспорт отказалась. На просьбу проехать в отдел для установления личности и составления протокола девушка тоже ответила отказом и оказала активное сопротивление, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Далее в Главке говорят, что на место быстро прибыл отец девочки, который ее успокоил, и вместе они поехали в отдел МВД. Там полицейские уже удостоверились, что девочке 14 лет, и она не является субъектом правонарушения. Для отца и дочери провели профилактическую беседу.

Добавим, что семья девочки написала жалобу в прокуратуру. Тем временем полиция проводит проверку по факту инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства.