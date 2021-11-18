Администрация Приморского района потратит на зимнюю уборку почти 20 млн рублей

На уборку Приморского района в Санкт-Петербурге с января по апрель 2022 года потратят почти 20 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На уборку Приморского района в Санкт-Петербурге с января по апрель 2022 года потратят почти 20 миллионов рублей. Информация о поиске подрядчика появилась 18 ноября на официальном портале государственных закупок.

- Специалисты должны будут посыпать тротуары и заниматься уборкой и вывозом снега, а также льда на территориях, которые не находятся в ведении каких бы то ни было организаций. Весной подрядчик будет убирать и мыть улицы, - сообщается в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

В список вошли 15 территорий. Подрядная организация должна располагать как сотрудниками, которые будут заниматься уборкой вручную, так и техникой для расчистки дорог и тротуаров, а также вывоза мусора.