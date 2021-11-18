Пробки в девять баллов зафиксировали на дорогах Петербурга вечером 18 ноября

Петербург утонул в 9-балльных пробках вечером 18 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Девятибалльные пробки зафиксировали на дорогах Петербурга вечером 18 ноября. Это всего лишь на 1 балл больше, чем обычно по четвергам в Северной столице. Почти максимальную загруженность можно было наблюдать на Пискаревском и Заневском проспектах, а также на Московском шоссе по направлению из центра.

К 20:00 плотность на улицах снизилась до 6 баллов. В ближайший час пробки останутся примерно на том же уровне. К слову, крупнейшая в четверг пробка держалась почти два часа – на отрезке внешней стороны КАД от Пулковского шоссе до проспекта Обуховской обороны. Водители растянулись на 10,7 км.

- Еще одна пробка продержалась два часа. Это Невский проспект, улица Гончарная, Полтавская улица, Невский проспект, площадь Александра Невского, мост Александра Невского, Заневский проспект, проспект Косыгина. Итого 9,5 километра, от канала Грибоедова до Индустриального проспекта, - добавляют в сервисе «Яндекс.Пробки».