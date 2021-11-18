В Токсово полгода простаивает закрытый на ремонт детский сад

Ремонтные работы в детском саду закончатся не раньше мая или июня 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Токсово с июня 2021 года простаивает крупнейший детский сад, который по решению властей Ленинградской области попал под программу реновации. Однако работы не начались в срок.

- К ремонту приступят не раньше 1 декабря. Жителям пообещали, что все сделают уже к зиме, но до сих пор ничего не происходит. В начале следующего месяца должна завершиться экспертиза, после которой наконец-то смогут выбрать подрядчика, - рассказал Павел Самородов - помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Звонкова.

Собеседник добавил, что ремонтные работы в детском саду закончатся не раньше мая или июня 2022 года. Также на проблему уже обратил внимание и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.