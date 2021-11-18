Табачный концерн открыл инновационное производство в Петербурге

В Петербурге модернизировали крупное табачное производство. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге табачный концерн открыл производство по выпуску инновационного товара. На церемонии присутствовали и чиновники Смольного, в том числе вице-губернатор Максим Соколов. Власти Северной столице подписали соглашение по реализации проекта еще на минувшем ПМЭФ-2021. И вот, первый этап контракта выполнен – завод «Петро» частично модернизировали. В Смольном называют фабрику одним из лучших работодателей не только в городе, но и в мире.

- В компании работают более 1100 сотрудников. На предприятии в Петербурге расположен один из двух международных центров функционального обучения, где происходит подготовка и повышение квалификации технических специалистов для предприятий по всему миру, - сообщают в пресс-службе аппарата Максима Соколова.

В Смольном подчеркивают, что табачное производство использует только современные экологические наработки.