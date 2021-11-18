Паспорта готовности к отопительному сезону получили все районы Петербурга

Все районы Петербурга получили паспорта готовности к отопсезону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилищный комитет выдал паспорта готовности к отопительному сезону администрациям всех 18-ти районов Петербурга. Как сообщили чиновники, к холодам готовы более 23 тысяч жилых домов. Работать готовы и коммунальщики – около 400 УК, ТСЖ и ЖКС. В жилкоме характеризуют подготовительную работу как большую и серьезную. В частности, планово и в результате выявления дефектов в городе заменили более 250 километров тепловых сетей.

- На следующий год мы планируем заменить еще 270 километров инженерных коммуникаций. Отопительный сезон связан с определенными рисками. В случае возникновения аварийных ситуаций у нас на дежурстве 126 бригад и 3 аварийных службы жилищного комитета, - передает пресс-служба жилкома.

При этом в Смольном знают, что в городе разрешили еще не все «отопительные» проблемы. Особое внимание будут уделять уборке дорог от снега и очистке крыш от наледи.