Комитет по благоустройству объяснил причину укрытия крон деревьев в Петербурге

Комблаг объяснил причину укрытия крон и стволов деревьев в Петербурге. Фото: Полина ШАНДРАК

Комитет по благоустройству Петербурга объяснил «Комсомолке», зачем садовники начали укрывать кроны деревьев в городе. Напомним, накануне корреспондент «КП» заметил такую практику на Московском проспекте. Издали деревья стали напоминать чупа-чупсы. Оказалось, «одеала» нужны для сохранения зеленого фонда Северной столицы во время холодов.

- Кроны деревьев укрывают на территориях уличного озеленения, где наиболее интенсивное движение транспорта. Это делается ради защиты от негативного воздействия окружающей среды и низких температур. Таким образом садовники спасают растения от химических ожогов и морозобойных трещин на стволах – отметили «КП-Петербург» в комблаге.

К слову, в 2021 году садовники укроют кроны и стволы 694 деревьев, но это только лишь в Московском районе. Растения одевают в спанбонд или мешковину.