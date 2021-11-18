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Общество18 ноября 2021 17:48

Комитет по благоустройству объяснил причину укрытия крон деревьев в Петербурге

Таким образом садовники сохраняют зеленый фонд города
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комблаг объяснил причину укрытия крон и стволов деревьев в Петербурге.

Комблаг объяснил причину укрытия крон и стволов деревьев в Петербурге.

Фото: Полина ШАНДРАК

Комитет по благоустройству Петербурга объяснил «Комсомолке», зачем садовники начали укрывать кроны деревьев в городе. Напомним, накануне корреспондент «КП» заметил такую практику на Московском проспекте. Издали деревья стали напоминать чупа-чупсы. Оказалось, «одеала» нужны для сохранения зеленого фонда Северной столицы во время холодов.

- Кроны деревьев укрывают на территориях уличного озеленения, где наиболее интенсивное движение транспорта. Это делается ради защиты от негативного воздействия окружающей среды и низких температур. Таким образом садовники спасают растения от химических ожогов и морозобойных трещин на стволах – отметили «КП-Петербург» в комблаге.

К слову, в 2021 году садовники укроют кроны и стволы 694 деревьев, но это только лишь в Московском районе. Растения одевают в спанбонд или мешковину.