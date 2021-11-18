Автомобилистов предупредили о перекрытиях движения с 19 ноября в Петербурге

ГАТИ предупредила о перекрытиях дорог в Петербурге с 19 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга поспешила предупредить автомобилистов о новых ограничениях на дорогах города с 19 ноября. Во-первых, ограничения коснутся Василеостровского района. В период с 19 по 25 ноября автомобили потеснят с участка на Капитанской улице от Морской набережной до улицы Кораблестроителей. А далее, с 26 ноября по 20 декабря, - на Морской набережной возле улицы Кораблестроителей. Причина в прокладке электрохимзащиты.

Во-вторых, с 20 ноября по 20 декабря дорожники будут ремонтировать асфальт на Забалканском проезде, Начиная с 25 ноября, там закроют участок от Софийской улицы к границе Шушар.

- Кроме этого из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение транспорта: С 20 ноября по 01 декабря – на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Загребского бульвара с закрытием сквозного движения по Загребскому бульвару; со 2 по 25 декабря – на перекрестке улицы Ярослава Гашека и Будапештской улицы, - добавляют в пресс-службе ГАТИ.

Добавим, что все ограничения по движению транспорта доступны на сайте инспекции.