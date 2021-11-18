Кипяток заполнил двор на Рыбацком проспекте в Петербурге после прорыва трубы

Во дворе на Рыбацком проспекте в Петербурге прорвало трубу. Фото: vk.com/public31967057

Пар окутал двор дома №47 на Рыбацком проспекте в Петербурге из-за прорыва трубы. Кипяток постепенно начал заполнять дорогу. В 20:05 на место прибыла аварийная бригада «Теплосети» и оградила место происшествия. До этого момента, по словам читателей «Комсомолки», прохожие ленились обходить опасную территорию, несмотря на просьбы МЧС. Жители близлежащих домов остались без отопления и горячей воды. Однако, как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Теплосети», ждать окончания ремонта недолго.

Атмосферно, но смертельно опасно. В местах вытекания кипятка стоять ни в коем случае нельзя. Фото: vk.com/public31967057

- Резервирование теплоснабжения возможно осуществить с помощью замены теплоносителя. Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 19 ноября 2021 года, - отметили теплоэнергетики.

В «Теплосети» настоятельно просят горожан не гулять в местах вытекания кипятка. Особенно обращение касается автомобилистов, которые иногда бездумно спасают свои «ласточки» и рискуют собственной жизнью. Как правило, ущерб водителям всегда возместят.