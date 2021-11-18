СК проверяет действия полиции Петербурга при задержании 14-летней девочки

СК проверяет действия полиции при задержании школьницы в Калининском районе Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

СК организовал проверку по факту резонансного задержания 14-летней девочки в Петербурге. Напомним, сотрудники полиции применили силу к школьнице, чтобы посадить ее в служебное авто. По версии МВД, подросток грубо нарушила правила ПДД, перейдя дорогу в неположенном месте. В полиции рассказывают, что девочка отказалась предъявлять паспорт и добровольно проследовать в участок. Поэтому стражи порядка не поняли, что ей нет 18, и она не является субъектом правонарушения.

- СК проверяет сведения о возможных противоправных действиях сотрудников полиции в отношении 14-летней школьницы на территории Калининского района. Следователи выяснят все обстоятельства происшествия, - сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Петербургу.

К слову, собственную проверку по факту происшествия организовали и в аппарате детского омбудсмена Петербурга.