Пьяный водитель «Тойоты» устроил ДТП с тремя погибшими на Зеленогорском шоссе

На Зеленогорском шоссе произошло смертельное лобовое ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Водитель «Тойоты» устроил смертельное ДТП в Курортном районе Петербурга, влетев во встречную «Ладу». Авария произошла в четверг, 18 ноября, в 18:20 на пятом километре Зеленогорского шоссе. В ДТП погибли три человека, еще два получили серьезные травмы. По предварительной информации, «Тойота» вылетела на встречную полосу, где и столкнулась лоб в лоб с «Ладой». От сильного удара легковушка российского производства вылетела в кювет.

В жуткой аварии погибли трое. Водителя проверяют на наличие алкоголя в крови. Фото: vk.com/spb_today

- Предположительно, 43-летний водитель иномарки был пьян. Сам он жив, в состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в больницу. Его пассажир-мужчина скончался на месте. 64-летний водитель и пассажир «Лады» также получили смертельные травмы. Еще один пассажир «Лады», 32-летний мужчина, получил тяжелые травмы, его госпитализировали, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Не исключено, что она закончится возбуждением уголовного дела.