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Здоровье18 ноября 2021 19:58

36 тысяч жителей Петербурга поставили новый рекорд по вакцинациям за сутки

За день медики сделали 35 913 инъекций
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
В Петербурге обновили рекорд по числу вакцинаций за день.

В Петербурге обновили рекорд по числу вакцинаций за день.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга в очередной раз обновили рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса, сделанных за сутки. По данным комитета по здравоохранению, за среду, 17 ноября, в городе привились от инфекции 35 913 человек. При этом первый компонент вакцины получили 21 139 жителей Северной столицы.

В общем, прививочные темпы пока не собираются падать. Тем более, с 1 декабря QR-коды потребуются для допуска в общепит и объекты розничной торговли, не считая аптек, АЗС и магазинов продуктов.

- Число мобильных пунктов вакцинации продолжает увеличиваться и достигло 50. Сегодня совместными усилиями поликлиники №37 и стоматологической поликлиники №9 открылся мобильный пункт вакцинации на площадке по адресу Чайковского, 27, - добавляют в комздраве.