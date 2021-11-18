СК возбудил уголовное дело после задержания 14-летней школьницы в Петербурге

Уголовным делом закончилось громкое задержание школьницы в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

СК возбудил уголовное дело после того, как в Петербурге полиция задержала 14-летнюю школьницу за нарушение ПДД. Напомним, сотрудники МВД силой усаживали подростка в служебную машину, чтобы проследовать в участок для установления ее личности. Все это сняла на видео очевидец. Публикация разлетелась по Сети, ею заинтересовались в аппарате детского омбудсмена и в Следственном комитете. Мать девушки сообщила, что та получила травмы.

Следователи в итоге возбудили дело за превышение должностных полномочий.

- Расследование дела находится особом контроле руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия, действиям сотрудников полиции дадут юридическую оценку, - отмечают в СКР.

Если вину полицейских докажут, то им грозит до четырех лет колонии.