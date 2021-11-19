Параспортсмены из Петербурга ищут деньги на соревнования по теннису

На данный момент в сборную по настольному теннису (спорт с лиц интеллектуальными нарушениями) входит 6 человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Петербургские пароспортсмены попросили помощи, чтобы отправиться на соревнования по настольному теннису. Для подготовки к турнирам у них нет специальной экипировки: им нужны накладки, основания и мячи. О помощи попросила тренер команды Наталья Онуфриенко на сайте Планета.ру, где создала сбор денег на нужны подопечных.

- У всех моих подопечных очень непростая жизнь и судьба. Кто-то сирота, кто-то живет в неблагополучной семье. По возможности помогаем, поддерживаем, направляем. Тренирую я детей и со сложной структурой дефекта. Это очень тяжелая работа, но и она приносит свои результаты, которым я радуюсь не меньше родителей. Есть воспитанники с синдромом Дауна, с аутизмом, - объясняет тренер команды Наталья.

На данный момент в сборную по настольному теннису (спорт с лиц интеллектуальными нарушениями) входит 6 человек. Возраст спортсменов от 12 лет до 35. На экипировку необходимо 124 тысяч рублей. Поддержать спортсменов можно на сайте.