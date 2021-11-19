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Дом. Семья18 ноября 2021 21:21

Ленинградский зоопарк не может уложить сурков на зимний сон

Но зоологи уверяют, что беспокоиться не стоит
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Помимо сурков в Ленинградском зоопарке ложаться спать еще и ежики.

Помимо сурков в Ленинградском зоопарке ложаться спать еще и ежики.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сурки из Ленинградского зоопарка не спешат впадать в зимнюю спячку. Хоть их сородичи из Московского зоопарка давно сладко дремлют, петербургские зверьки решили никуда не торопиться. Но как говорят сотрудники зверинца, что беспокоиться за грызунов не стоит.

- Они наели достаточно жирка, теперь ждут только холодной погоды. А пока на улице для них еще тепло. Сейчас сурки уже не активные, изредка лишь выходят из нор, только за едой, - рассказали "КП" в Ленинградском зоопарке.

Сотрудники зоопарка прогнозировали, что сурки впадут в зимнюю спячку еще в конце октября или в первых числах ноября. Год назад они вовремя спрятались в норах из-за низких температур.

Кстати, помимо сурков в Ленинградском зоопарке ложаться спать еще и ежики. Но и те еще бодрствуют.