Ленинградский зоопарк не может уложить сурков на зимний сон

Помимо сурков в Ленинградском зоопарке ложаться спать еще и ежики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сурки из Ленинградского зоопарка не спешат впадать в зимнюю спячку. Хоть их сородичи из Московского зоопарка давно сладко дремлют, петербургские зверьки решили никуда не торопиться. Но как говорят сотрудники зверинца, что беспокоиться за грызунов не стоит.

- Они наели достаточно жирка, теперь ждут только холодной погоды. А пока на улице для них еще тепло. Сейчас сурки уже не активные, изредка лишь выходят из нор, только за едой, - рассказали "КП" в Ленинградском зоопарке.

Сотрудники зоопарка прогнозировали, что сурки впадут в зимнюю спячку еще в конце октября или в первых числах ноября. Год назад они вовремя спрятались в норах из-за низких температур.

Кстати, помимо сурков в Ленинградском зоопарке ложаться спать еще и ежики. Но и те еще бодрствуют.