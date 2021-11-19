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Общество18 ноября 2021 22:34

16 млн рублей уйдет на замену старых паркоматов в центре Петербурга

20 новеньких устройства поставят до 15 декабря
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Смольный потратит 16 млн рублей на замену старых паркоматов в Петербурге.

Смольный потратит 16 млн рублей на замену старых паркоматов в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольный выделил 16 млн рублей на замену старых паркоматов в Центральном районе Петербурга. Речь именно о тех устройствах, на которые уже не взглянешь без слез, в том числе по причине поломки. О грядущей замене паркоматов сообщается в соответствующей госзакупке. Подрядчика, который победит в конкурсе, обяжут поставить устройства до 15 декабря. Требований к новым паркоматам много. В частности, работать они будут на солнечных батареях.

- Корпус должен обладать вандалостойкими характеристиками, необходима защита от воздействия солнечных лучей и перепада температур, на клавиатуре размещаются знаки, позволяющие вводить любые символы, используемые в номерах Российских и зарубежных автомобилей европейских стран, - отмечается в конкурсной документации.

Заплатить за парковку можно будет картами платежных систем VISA, MasterCard и «МИР». Адреса замены паркоматов пока не сообщают.