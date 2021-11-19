Последние новости в Санкт-Петербурге на 19 ноября 2021 года: Громкое задержание 14-летней школьницы и страшный диагноз матери Бузовой

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 19 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 19 ноября 2021 года. Полицейские задержали 14-летнюю школьницу за нарушение ПДД. Видеозапись работы сотрудников МВД разлетелось по соцсетям. В полиции заверяют, что девушка не представилась и отказалась проехать в участок для установления личности. Родители же твердят, что их ребенок ничего не нарушал и боялся садиться в машину к неизвестным. В итоге проверку по факту инцидента организовали в ГУ МВД, СК, прокуратуре и аппарате детского омбудсмена. Как итог, Следком возбудил уголовное дело по статье за превышения должностных полномочий.

Суд отправил в СИЗО мойщика из Петербурга, который застрелил и расчленил собственного отца из-за квартирного вопроса. Под арестом он будет минимум два месяца, пока идет следствие. Мужчина дал признательные показания, а в суде раскаялся. По его словам, убийства могло бы и не быть, он готовился к переезду в другую квартиру, но очередной конфликт с родителем привел к кровавой расправе.

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