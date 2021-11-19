Сильный ветер с дождем и до +3 градусов обещают синоптики 19 ноября в Санкт-Петербурге

В пятницу в Петербурге будет ветрено. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дождливо и ветрено будет в Санкт-Петербурге в последний рабочий день недели. Из-за очередного циклона температура воздуха окажется чуть выше климатической нормы, но приятной погоду назвать будет сложно.

- Плохая погода. Циклон идет за циклоном. Усиление ветра, осадки в виде дождя и мокрого снега, - рассказал «КП-Петербург» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Так, днем в пятницу ожидается резкий ветер западных направлений с порывами до 15 метров в секунду. Во второй половине – дождь. Температура воздуха составит +1…+3 градуса, а давление будет понижаться и составит 748 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы.

В субботу температура будет такой же, но ночью возможна гололедица со снегопадом. Днем также будет идти мокрый снег, ветер усилится.