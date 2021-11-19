Волонтеры подарили дробильную машину для веток Центру помощи диким животным «Велес»

Центру "Велес" подарили дробилку для изготовления подстилки животным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добровольные помощники и небезразличные люди пожарили дробильную машину для дерева Центру помощи диким животным «Велес», который расположен в поселке Рапполово в Ленобласти. Благодаря подарку, работники центра смогут сами делать опилки и щепу из палок и веток. Все это здесь необходимо в огромном количестве, как подстилки для животных.

- Для нас это большое подспорье, так как расход древесных опилок в «Велесе» измеряется десятками кубометров в день. До недавнего времени приходилось оплачивать каждый приезд такой спецмашины. Мы благодарим друзей и волонтеров за столь нужный подарок, – отметил директор Фонда помощи животным «Велес» Александр Федоров.

Напомним, что в центре находятся раненные или брошенные хозяевами дикие животные, которых выхаживают перед возвращением в дикую природу, либо ищут им новый дом.

Сейчас в «Велесе» живут более 200 животных и птиц, в том числе 22 медведя, семь львов, три рыси, семейство лосей, лисы, песцы, еноты, аисты, совы и так далее.