Прокуратура взяла на контроль дело о превышении полномочий полицейскими при задержании 14-летней школьницы в Петербурге

Прокуратура подтвердила обоснованность возбуждения уголовного дела о превышении полномочий при задержании 14-летней школьницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль ситуацию с жестким задержанием 14-летней школьницы полицейскими, после которого Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам превышения полномочий сотрудниками МВД.

- Прокуратура Калининского района проверила в порядке надзора и признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба ведомства. - Ход расследования поставлен на контроль в аппарате прокуратуры Санкт-Петербурга.

Напомним, что инцидент произошел днем 18 ноября. По словам матери потерпевшей, ее дочь перешла «карман» проезжей части на Гражданском проспекте, после чего к девочке подошли двое полицейских и силой попробовали усадить в машину.

В Главке в свою очередь отметили, что девушка нарушила правила дорожного движения, а документов у нее при себе не оказалось.

Инцидентом заинтересовались и в аппарате детского омбудсмена, хотя родители школьницы туда пока не обращались.