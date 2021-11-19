Мужчина погиб на пожаре в Ломоносове. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

К трагедии привел пожар в Петродворцовом районе Петербурга. Возгорание в двухкомнатной квартире дома на улице Красного флота в Ломоносове возникло утром 19 ноября. Но прибывшим на вызов спасателям тушить оказалось уже нечего.

- В 07:46 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Красного флота, дом 20/41. В 2-комнатной квартире обгорела кровать. Ликвидировано хозяйкой до прибытия спасателей, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.

При осмотре квартиры пожарными был обнаружен погибший мужчина. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают дознаватели.

Всего на вызов выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.