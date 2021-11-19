Пьяную школьницу увезли в реанимацию с проспекта Ветеранов

Школьницу увезли в реанимацию с отравлением алкоголем и наркотиками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Красносельского района проводит проверку по сообщению из детской горбольницы имени Филатова, куда в тяжелом состоянии привезли 16-летнюю школьницу. Вечером 17 ноября у подъезда собственного дома ее, в бессознательном состоянии, нашла мать, которая и вызвала скорую помощь.

- С отравлением наркотическим веществом, запахом алкоголя, помещена на отделение реанимации, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что семья в которой живет девочка, неполная. Воспитывает школьницу только мать, работающая медсестрой в психоневрологическим диспансере.

Сейчас по факту произошедшего проверку ведут полиция и органы опеки.