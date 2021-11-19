Мужчину задержали спустя 20 лет после убийства своего отца в Петербурге

Полиция в Петербурге задержала мужчину за убийство своего отца 21 год назад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция раскрыла убийство спустя 21 год. Об этом "КП-Петербург" 19 ноября 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах. Так, 1 сентября 2000 года в комнате коммунальной квартиры дома 8 по улице Марата был найден труп 54-летнего мужчины.

- На теле было множество повреждений. В тот же год было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемых полиция установить не смогла, - рассказал источник.

Так, спустя 21 год после проведения оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 49-летнего мужчину, сына убитого.

Выяснилось, что 30 августа 2000 года мужчина находился в квартире вместе с отцом. Он был очень пьян. И на почве личных неприязненных отношений мужчина избил до смерти отца, который скончался спустя сутки.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.