На станции «Проспект Славы» запустили траволаторы

На "Проспекте Славы" отремонтировали два траволатора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Траволаторы частично запустили на станции метро «Проспект Славы». Проверять готовую работу приехал лично глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков. Ему показали, как проходило восстановление и пообещали, что все механизмы заработают в ближайшее время. Ремонт сейчас ведется силами самого метрополитена, а не «Метростроя», который должен был сделать это в рамках гарантийных обязательств.

- Сейчас два траволатора уже запущены в работу, еще один будет отремонтирован в ближайшее время. Всего на станции пассажиров обслуживают ленточных конвейеров, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Напомним, что ранее метрополитен своими силами восстановил один из двух (по две ленты каждый - вверх и вниз) траволаторов на «Беговой», который не работал более двух лет. Второй сейчас в работе.

Ремонт траволаторов на станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Беговая» под личный контроль взял председатель Комтранса.