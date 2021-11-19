Город инноваций и IT-деревню планируют создать на территории "Горская" в Петербурге

Город инноваций планируют создать на территории "Горская" в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге планируют развить и обустроить территорию в историческом районе под Сестрорецком "Горская". Последние годы земля в 150 Га была заброшена, там находились свалки. Однако вероятнее всего, теперь там появится, так называемый, город инноваций с IT-деревней. Об этом сообщил генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник во время пресс-конференции.

- В планах создать такую территорию, которая бы отвечала современным технологиям и тенденциям. Это будет город инноваций, разделенный на четыре кластера развития, - отметил Корупятник.

Так, первый кластер будет отдан под современные многофункциональные складские объекты, преимущественно для представителей среднего и малого бизнеса.

Второй кластер - это IT-деревня, основная задача которой развитие направлений промышленности и IT-технологий. Третья и четвертая зоны станут деловой и туристической инфраструктурой для делового туризма.

Кроме того, так как "Горская" находится вблизи залива, там будут обустроены набережная и смотровые площадки.