Прокуратура признала обоснованным возбуждение дела о превышении полномочий полицейскими при задержании 14-летней школьницы в Петербурге

Прокуратура признала обоснованным возбуждение дела о превышении полномочий полицейскими. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Калининского района Петербурга признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по подозрению в превышении полномочий сотрудников МВД, которые днем 17 ноября жестко задержали 14-летнюю школьницу. По данным полиции, причиной задержания стал переход девочкой дороги в неположенном месте и отсутствие документов, удостоверяющих личность.

- В порядке надзора прокуратура проверила и признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), в отношении 14-летней школьницы, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, что родители девочки выступили против действий сотрудников полиции, однако к уполномоченному по правам ребенка пока не обращались. Тем не менее, в аппарате детского омбудсмена пообещали следить за ситуацией.

Согласно уголовному кодексу, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, грозит наказанием вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.