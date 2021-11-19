Строить крупный общественно-деловой кластер в Горской будут 10-15 лет

Реализация всех планов в Горской займет более 10 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 10 лет уйдет на строительство общественно-делового квартала с промышленным парком и IT-деревней в Горской. Новая зона, в которой также обещан «город инноваций» и туристические объекты, разместится на бывшей дирекции стройплощадки дамбы, которую выкупил инвестор.

- Сроки начала проекта начало – весна-лето 2022 года. Через три-четыре года, мы предполагаем, будут первые готовые объекты. Но параллельно работы будут вестись по всем четырем кластерам в течение 10 лет, - заявил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

При этом исполнительный директор Агентства стратегического развития «Центр» Кетеван Хелая заявила, что «территория сложная и большая, требуется комплексный подход». Инвестор будет вкладывать деньги в ее развитие в течение 15 лет или более, если понадобится.

Каким именно будет кластер в «Горской», определит международный конкурс. Его итоги подведут 8 июня в Санкт-Петербурге.