Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в Петербурге 19 ноября

В Петербурге еще 2,7 тысяч человек заболели коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Пик очередной волны пандемии в Санкт-Петербурге, по всей видимости, прошел. Постепенно суточный прирост заболевших идет на спад. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 19 ноября 2021 года за минувшие сутки было выявлено 2,7 тысяч новых зараженных, хотя буквально недавно этот показатель превышал 3 тысячи человек в день.

- В Петербурге накануне зарегистрировано 2714 новых случает заражения. Кроме того, выздоровели сразу 4425 человек и 77 скончались, - рассказали в оперштабе.

Последние данные по ковиду в Петербурге / Фото: Яндекс

Всего за пандемию в Северной столице произошло 766 000 случаев заражения, из них 694 876 человек выздоровели и умерли 25 427 пациентов.

Напомним, что накануне впервые за осень в городе свернули 600 коек для больных коронавирусом. Нагрузка на стационары постепенно спала.