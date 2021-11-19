Роспотребнадзор проверяет массовое отравление детей в школе в Ленобласти

В школе в Ленобласти произошло массовое отравление детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проводит проверку в школе во Всеволожском районе в связи с массовым отравлением детей. Как сообщили в ведомстве, 18 ноября 2021 года в средней образовательной школе с углубленным изучением отдельных предметов №3 у первоклассника обнаружили острую кишечную инфекцию.

- В связи с заболевание ребенка, а также многочисленными обращениями родителей учеников этого же класса на симптомы острой кишечной инфекции у их детей, ведомство незамедлительно начало расследование в отношении организатора питания и самой школы, - рассказали в управлении.

Оказалось, что 18 ноября в этом же классе на учебу не вышли 18 детей. По другим классам есть только единичные случаи отсутствия учеников.

На данный момент проводятся лабораторные исследования для установления причины отравления.