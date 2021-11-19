79-летняя жительница Петербурга продала квартиру и отдала все деньги «сотруднику ФСБ»

Петербурженка продала квартиру и отдала деньги мошенникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Доверчивая петербурженка продала квартиру и отдала все деньги мошенникам, которые представились ей сотрудниками ФСБ. 79-летняя женщина, которая все еще работает маляром. В конце октября ей поступил звонок от «представителей спецслужб», которые предупредили о взятых якобы на имя женщины кредитах и рассказали, как избежать денежных потерь.

- Для того, чтобы предотвратить преступление и задержать мошенников, по словам «сотрудника ФСБ», было необходимо произвести фиктивную сделку купли-продажи квартиры петербурженки, - сообщает источник «КП-Петербург».

Пожилая женщина согласилась, продала квартиру, после чего сняла со счета в банке всю полученную сумму в 6 800 000 рублей. Далее, следуя инструкциям, она сложила все в пакет и повесила его на уличную скамейку, указанную «оперативником». Через окно она увидела, как пакет забрал мужчина среднего роста в медицинской маске и кроссовках.

Лишь через две недели женщина поняла, что ее жестоко обманули, и пошла в полицию. Сейчас мошенников «из ФСБ» ищут.