Количество госпитализаций больных коронавирусом снизилось на 44% в Петербурге

В Петербурге на 44% снизилось количество госпитализаций больных коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается спад волны пандемии. Постепенно в городе снижается прирост заболевших, а также становится меньше госпитализаций. Об этом в пятницу, 19 ноября 2021 года, во время пресс-конференции сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- Нерабочие дни в Петербурге показали свою эффективность. Наблюдается снижение подъема заболеваний, снижение госпитализаций. Так, за четыре дня текущей недели количество госпитализаций больных коронавирусом снизилось на 44 процента, - отметил Лисовец.

Кроме того, дети тоже стали меньше болеть коронавирусом после девятидневного локдауна. Лисовец подчеркнул, что на данный момент в Петербурге в больницах более 20 процентов свободных коек, как для детей, так и для взрослых.