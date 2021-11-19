Полиция Петербурга задержала двух женщин, укравших у пенсионерки больше миллиона рублей

Сейчас женщины находятся в СИЗО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 июня в отдел полиции Колпинского района обратилась 78-летняя пенсионерка. Она утверждала, что неизвестные украли у нее 1 миллион 300 тысяч рублей. По этому факту правозащитники возбудили уголовное дело по статье "Кража".

18 ноября воришек поймали, ими оказались две женщины 40 и 39 лет.

- Они подозреваются в том, что, представившись сотрудниками медицинского центра, проникли в квартиру пенсионерки и забрали оттуда 1 300 000 рублей, - сообщают в ОМВД России по Колпинскому району Санкт-Петербурга.

Сейчас полиция пытается установить причастность женщин к другим подобным эпизодам. По статье о краже им может грозить до 5 лет лишения свободы.