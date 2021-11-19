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Здоровье19 ноября 2021 10:09

Период нерабочих дней в Петербурге доказал эффективность, заболеваемость и госпитализация по ковиду снизилась

По словам главы Комздрава Дмитрия Лисовца, четвертая волна пошла на спад
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Четвертая волна пошла на спад.

Четвертая волна пошла на спад.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября доказал свою эффективность. Уровень заболеваемости коронавирусом удалось сбить, и четвертая волна пошла на снижение.

- С радостью хочу сказать: ситуация улучшается. Снижается заболеваемость. Госпитализация по сравнению с предпраздничными днями уменьшилась на 44%. Во взрослых и детских стационарах есть 22% свободных коек при том, что мы уменьшили их число на 600. Будем рассматривать обратное перепрофилирование стационаров. Период нерабочих дней доказал эффективность, - заявил на пресс-конференции в ТАСС Лисовец.

По его словам, тренд на спад четвертой волны ковида начался еще перед локдауном, однако ситуация могла повернуться в любую сторону. Поэтому глава Комздрава уверен, что решение было правильным.