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Здоровье19 ноября 2021 10:13

В комздраве рассказали о возможности выдачи QR-кодов по тестам на антитела

Об этом рассказал председатель комитета Дмитрий Лисовец
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге не будут выдавать QR-коды по тестам на антитела

В Петербурге не будут выдавать QR-коды по тестам на антитела

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 19 ноября 2021 года, состоялась пресс-конференция по вопросам пандемии и вакцинации в Санкт-Петербурге. Так, председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ответил на вопрос, будут ли в городе выдавать QR-коды тем, у кого имеются антитела к инфекции.

- В Петербурге не будут выдавать QR-коды по тестам на антитела. Такой инициативы в городе пока не было, в Минздраве тоже. Но если такое решение будет принято в Минздраве, то мы тоже примет это за основу. Но пока таких планов нет, - отметил Лисовец.

Напомним, что на данный момент QR-коды выдаются на год тем, кто привился от коронавируса, а также на полгода переболевшим.

Также Лисовец рассказал о том, что локдаун в начале ноября положительно повлиял на эпидемическую ситуацию в городе. Так, количество госпитализаций снизилось на 44 процентов.