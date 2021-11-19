В Смольном показали проект аэропорта в Левашово

Так будет выглядеть терминал аэропорта Левашово. Фото: kgainfo.spb.ru

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга показал согласованный облик нового терминала аэропорта Левашово, который на военном аэродроме построит «Газпром» для своей дочерней авиакомпании «Газпром Авиа».

- Здание временного пребывания персонала. Служебно-административное здание на 200 человек. Административно-служебное здание «Газпром Авиа» на 300 человек, - говорится на опубликованном эскизе.

Разработчиком проекта значится ООО «Ингмар АСБ».

Напомним, что новый аэропорт будет совместного военно-гражданского базирования. Соглашение об этом было подписано в середине октября 2021 года. За 10 миллиардов рублей будет реконструирована взлетно-посадочная полоса, построены пассажирский терминал и башня управления полетами. Все работы планируют завершить к лету 2023 года.

А для удобства пассажиров с КАД сделают отдельное ответвление на въезд-выезд.