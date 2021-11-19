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Здоровье19 ноября 2021 11:03

Лисовец: номерки на вакцинацию в Петербурге есть, но не везде

В свободном доступе имеется несколько сотен слотов на прививку от коронавируса
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Ажиотажный спрос вынуждает искать номерки на вакцинацию по всему городу.

Ажиотажный спрос вынуждает искать номерки на вакцинацию по всему городу.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Номерки на вакцинацию, на отсутствие которых жаловались жители Петербурга, все же есть. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Правда, не везде привиться удастся в ближайшей поликлинике. За вакциной придется побегать.

- Номерки на вакцинацию есть, свободны несколько сотен слотов. Да, это не всегда там, где удобно конкретному человеку. Мы звали людей на прививку летом, но никто не шел. Медработники должны оказывать и другую помощь людям, а не только прививать тех, кто не сделал это вовремя, - сообщил Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, возможно, некоторым горожанам придется проехать несколько автобусных остановок до соседней поликлиники, чтобы пройти вакцинацию. Но ничего не поделаешь, наплыв из желающих очень большой и рекорды по сделанным инъекциям ставятся почти ежедневно.