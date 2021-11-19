Лисовец: номерки на вакцинацию в Петербурге есть, но не везде

Ажиотажный спрос вынуждает искать номерки на вакцинацию по всему городу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Номерки на вакцинацию, на отсутствие которых жаловались жители Петербурга, все же есть. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Правда, не везде привиться удастся в ближайшей поликлинике. За вакциной придется побегать.

- Номерки на вакцинацию есть, свободны несколько сотен слотов. Да, это не всегда там, где удобно конкретному человеку. Мы звали людей на прививку летом, но никто не шел. Медработники должны оказывать и другую помощь людям, а не только прививать тех, кто не сделал это вовремя, - сообщил Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, возможно, некоторым горожанам придется проехать несколько автобусных остановок до соседней поликлиники, чтобы пройти вакцинацию. Но ничего не поделаешь, наплыв из желающих очень большой и рекорды по сделанным инъекциям ставятся почти ежедневно.