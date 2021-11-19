Новая сеть блинных открылась в Петербурге

В Петербурге открыли новую сеть блинных кафе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санкт-Петербурге открылась новая сеть блинных. Компания "БлинБери" пришла из Волгограда и уже открыла три точки в Северной столице и даже запустила производство. В ближайшие два года должны открыться еще десять. Об этом 19 ноября 2021 года пишет "Деловой Петербург".

- Рынок Северной столицы без преувеличения самый интересный и требовательный в сфере общественного питания, этим он нас и воодушевляет, - отметил директор сети в Петербурге Андрей Черкасов.

В будущем компания хочет иметь порядка 30 точек только на юге города.

Как отмечают эксперты, в стране посетители кафе и ресторанов в 20% случаев выбирают блины, а в Петербурге этот показатель выше на уровне 30%. На сегодняшний день самая крупная сеть блинных в России это "Теремок". У нее 309 точек по стране и из них 146 в Петербурге и Ленобласти.