Смольный заплатит 33,5 миллиона рублей за развитие системы «Безопасный город»

На развитие системы "Безопасный город" потратят еще 33,5 миллиона рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт Петербургский информационно-аналитический центр заплатит 33,5 миллиона рублей за паспортизацию Комплексных систем безопасности – КСОБ – часть Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это следует из материалов на сайте госзакупок.

- Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Безопасный город» в 2021-2022 годах, в части подсистемы «Паспортизация КСОБ», - говорится в заявке.

Сама закупка была осуществлена у единственного поставщика, поэтому изначально заявленная цена контракта в 33,5 млн рублей, которая может быть снижена в ходе торгов, осталась неизменной.

Подряд на паспортизацию КСОБ и подсистем получило ООО «Софтконсалт». Оно должно выполнить все работы к июню 2022 года.

Напомним. что система «Безопасный город» включает в себя большую часть установленный в Петербурге камер наблюдения, включая в себя камеры в домофонах парадных жилых домов.