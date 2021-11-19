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Общество19 ноября 2021 11:27

Смольный заплатит 33,5 миллиона рублей за развитие системы «Безопасный город»

Деньги пойдут на паспортизацию
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На развитие системы "Безопасный город" потратят еще 33,5 миллиона рублей.

На развитие системы "Безопасный город" потратят еще 33,5 миллиона рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт Петербургский информационно-аналитический центр заплатит 33,5 миллиона рублей за паспортизацию Комплексных систем безопасности – КСОБ – часть Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Это следует из материалов на сайте госзакупок.

- Выполнение работ по развитию государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Безопасный город» в 2021-2022 годах, в части подсистемы «Паспортизация КСОБ», - говорится в заявке.

Сама закупка была осуществлена у единственного поставщика, поэтому изначально заявленная цена контракта в 33,5 млн рублей, которая может быть снижена в ходе торгов, осталась неизменной.

Подряд на паспортизацию КСОБ и подсистем получило ООО «Софтконсалт». Оно должно выполнить все работы к июню 2022 года.

Напомним. что система «Безопасный город» включает в себя большую часть установленный в Петербурге камер наблюдения, включая в себя камеры в домофонах парадных жилых домов.