Медики Петербурга считают, что уровень привитости для снятия ограничений по коронавирусу близок к кори - 95%

Ограничения по ковиду снимут "не завтра или послезавтра". Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга Сусанна Харит рассказала о том, каким должен быть уровень коллективного иммунитета при коронавирусе для снятия ограничений. По ее словам, точную цифру назвать сейчас трудно, но это выше 90%.

- Для всех болезней этот уровень разный. Уровень привитости для снятия ограничений при кори - 95%. По ковиду – близко, где-то также, - заявила Харит на пресс-конференции в ТАСС.

При этом горожане должны думать не о том, сколько процентов населения имеет антитела и когда отменят все карантинные меры, а о том, чтобы создать свой собственный иммунитет.

- Каждый должен создать защиту в семье. Привитые молодые люди болеют в 22 раза реже, пожилые - в 13 раз, - уверена медик.

При этом ждать, что показатель привитости достигнет высоких значений в ближайшее время и все ограничения будут сняты, пока не приходится: «Это случится не завтра и даже не послезавтра».

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