64,5 тысячи детей заболели коронавирусом в Петербурге за время пандемии

Более 64 тысяч детей Петербурга переболели коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, насколько много детей успели заболеть коронавирусом за все время пандемии в Санкт-Петербурге. Всего в городе насчитывается 766 тысяч зараженных, из них 64,5 тысячи - это несовершеннолетние. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в Северной столице Анна Митянина.

- Всего за время пандемии в Петербурге коронавирус был подтвержден у 64,5 тысяч несовершеннолетних. Из них 64 процента - заболевшие в этом году, - отметила Митинина.

Также она добавила, что за весь период от инфекции погибли трое детей.

Кроме того, за последние годы появились еще две группы здоровья у детей, которых раньше было три. И коронавирус, в том числе, мог на это повлиять.