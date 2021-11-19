Более 400 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Еще 405 человек госпитализировали за сутки в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге начинает улучшаться. Накануне в госпиталях свернули 600 коек для инфицированных, общее число пациентов в больницах снизилось. Об этом сообщили в Смольном 19 ноября 2021 года.

- Накануне в больницы госпитализировали 405 пациентов с коронавирусом. При этом выписали 507 человек. В общей сложности в стационарах находятся 6,9 тысяч человек, - говорится в отчете городской администрации.

Общее число госпитализированных пациентов впервые за несколько недель оказалось меньше 7 тысяч, поэтому и были убраны места. При этом, в городе достаточно свободных коек для того, чтобы оказать помощь всем нуждающимся.

Добавим, что глава комитета по здравоохранению отметил снижение госпитализаций в городе. Так, за последние четыре для их количество упало на 44 процента.