Уровень коллективного иммунитета в Петербурге составляет почти 70%

Уровень коллективного иммунитета в Петербурге достиг 67%, но этого недостаточно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербург вошел в ТОП-5 регионов России по уровню коллективного иммунитета. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Северную столицу обошли Чукотка (73,2%), Республика Тыва (71%) и Московская область (69,6%).

- Петербург и Москва делят 4 и 5 место с показателем в 67,1%, - пишет «Петербургский дневник».

При этом в целом по России уровень коллективного иммунитета, а его приобретают вакцинированные и переболевшие люди, превысил 50%.

Впрочем, данные исследования, проведенного специалистами Института медицинских междисциплинарных исследований Европейского университета, показывали цифру в 83% по Петербургу. Но и это, по мнению медиков, недостаточно для окончания пандемии.

Снятие ограничений может начаться по достижению 95% иммунитета у населения, и то не факт.