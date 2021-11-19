Более 500 беременных женщин вакцинировались от коронавируса в Петербурге

В Петербурге привили 500 беременных женщин Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают прививать от коронавируса беременных женщин. Вакцинация женщин в положении сроком от 22 недель в городе началась в середине сентября. Это те, кто страдает хроническими заболеваниями сердца, легких, почек, печени, сахарным диабетом и другими заболеваниями из группы риска. На данный момент привились уже более 500 человек. Об этом 19 ноября рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- У нас продвигается программа по вакцинации беременных женщин. Сейчас уже привиты 501, - отметил Лисовец.

Вакцинация необходима для того, чтобы в случае столкновения беременной женщины с инфекцией снизить риски. Всего за время пандемии в Петербурге коронавирусом заболели 2,5 тысячи беременных горожанок.

Добавим, что сейчас в Петербурге от коронавируса привились уже более 2 миллионов человек.