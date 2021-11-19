Сильный снегопад и похолодание обещают в Петербурге на выходные

Мокрый снег обещают в Петербурге в выходные. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мокрый снег, гололед, дожди и похолодание. В таком порядке жителей Петербурга и Ленинградской области порадует погода в ближайшие выходные. Из-за приходящих и уходящих циклонов она будет переменчивой, но сильных заморозков пока метеорологи не обещают. Однако автомобилистам стоить насторожиться: по ночам и с утра возможен гололед.

- Мокрый снег с дождем будет в выходные. Особенно интенсивно вечером в пятницу и в ночь на субботу. Далее днем субботы и в воскресенье небольшие осадки в виде дождя. Температура на выходные ночью около ноля, а днем +2…+4, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Но к вечеру воскресенья начнет холодать, столбик термометра опустится до -2, а в ночь на понедельник и до - 4 градусов.

С этого момента сильных осадков не ожидается, но на двое суток в Петербурге и области задержатся морозы. Причем в понедельник ветер будет северо-западным и особенно холодным.

Но уже в среду снова потеплеет до +4 градусов.