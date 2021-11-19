Глава Комздрава Петербурга заявил, что работодатели не могут отстранять от работы привитых менее полугода назад

если человек привит менее 6 месяцев назад, его не имеют права заставить пройти повторную вакцинацию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работодатель не имеет права отстранить от работы сотрудника, который отказывается вакцинироваться, так как менее полгода назад уже был привит или переболел коронавирусом. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

- Работодатель не имеет права требовать вакцинации раньше срока. Врачи, я уверен, будут давать медотвод тем работающим и привитым менее полугода назад петербуржцам, которых заставляют делать прививку, - отметил глава Комздрава.

По словам журналистов, такие жалобы поступают от людей из-за порога в 80%, который установлен Смольным для большинства сфер экономики.

Тем не менее Лисовец уверен, что медики будут строго следовать инструкции по использованию препаратов от ковида и дадут медотвод каждому нуждающемуся.

- Никто из медицинских работников не будет поступать иначе, - заявил председатель Комитета по здравоохранению.