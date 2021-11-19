Полиция разыскивает подростков за фотографию без штанов у Спаса на Крови в Петербурге

Полиция ищет двоих, сфотографировавшихся у Спаса на Крови со спущенными штанами

Снова фотография на фоне храма в Санкт-Петербурге стала делом полиция. В сетях разлетелась фотография с двумя подростками, оголивших свои интимные места рядом со Спасом на Крови. Теперь "шутников" ищет полиция. Об этом 19 ноября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В ходе мониторинга сети интернет сотрудники полиции выявили фотоматериалы провокационного содержания с участием двух мужчин на фоне собора Спаса на Крови. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание участников фотосессии, - сообщили в полиции.

Участников фотосессии хотят привлечь к отвественности по закону. Им может грозить даже реальный тюремный срок.

Отметим, что фотография была сделана и опубликована в социальных сетях еще летом, но только сейчас попала в поле зрения полиции.