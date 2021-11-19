Корпус бывшей шоколадно-бисквитной фабрики продают в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу двухэтажное здание в самом центре города на Лиговском проспекте. Постройка раньше была частью шоколадно-бисквитной фабрики ТД "Блигкен и Робинсон", а также корпусом завода лимонной кислоты. Объявление о продаже появилось в интернете 19 ноября 2021 года.

- Предлагаем отдельно стоящее здание в самом центре города в шаговой доступности от четырех станций метро: "Площадь Восстания", "Лиговский проспект", "Владимирская", "Достоевская". Возможно под офис, отель, медицинский центр и другие объекты, - рассказал продавец.

Здание завода со всеми корпусами было построено еще в конце 19-го века. В целом производство там было всегда: здесь производили макароны, кондитерские изделия и лимонную кислоту.

За здание размером в 1 тысячу квадратных метров продавец просит 60 млн рублей.